Asielzoekers moeten op stoelen slapen in aanmeldcentrum Ter Apel

Meerdere asielzoekers moeten zaterdag op een stoel slapen in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Mensen hoeven niet naar andere locaties te worden overgebracht voor onderdak, zegt een woordvoerder van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).

Om hoeveel mensen het gaat, wist de woordvoerder niet. Het was zaterdag wel een stuk rustiger in Ter Apel dan eerder in de week, zoals donderdag. Toen ontstonden er opstootjes rond de ingang, waar veel mensen tegelijk naar binnen wilden.

Het is al lange tijd enorm druk in het aanmeldcentrum voor asielzoekers. Er is niet voldoende reguliere opvang om alle asielzoekers een plek te geven. Ook speciaal hiervoor opgetuigde noodopvang biedt niet voldoende plaats om elke nacht iedereen een bed te geven.