NS presenteert nieuwe, snelle intercity

De NS heeft zaterdag in Rotterdam het publiek kennis laten maken met een nieuwe versie van de intercity, ontwikkeld door de Franse fabrikant Alstom. De trein heeft een topsnelheid van 200 kilometer per uur en trekt, door extra aandrijving, sneller op dan gebruikelijke treinen op de hogesnelheidslijn. “Wat goed van pas komt in het kleine Nederland met relatief veel stops”, aldus de NS.

Volgens de NS kwamen zaterdag 3500 treinfans naar Rotterdam Centraal om de trein te bekijken. De Intercity Nieuwe Generatie (ICNG) gaat eerst over de hogesnelheidslijn rijden op de route Amsterdam – Rotterdam – Breda. Daarna volgen andere routes.

De NS heeft 99 van dit soort ICNG-treinen besteld, goed voor 33.000 zitplaatsen. De bedoeling is dat ermee voor het einde van het jaar de eerste reizigers worden vervoerd. Op dit moment wordt de trein in Nederland getest. In het komende jaar worden honderden machinisten en conducteurs opgeleid om op de nieuwe trein te werken.