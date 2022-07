Reisbranchevereniging ANVR bezorgd over boerenacties

Reisbranchevereniging ANVR maakt zich “flinke zorgen” over eventuele boerenacties maandag. Boerenorganisaties hebben aangekondigd die dag het land plat te willen leggen, waarbij onder andere over acties bij Schiphol wordt gesproken. “Het wordt uitermate spannend”, zegt Frank Radstake van de ANVR zaterdagavond in het tv-programma EenVandaag.

Er vertrekken volgens hem zo’n 65.000 tot 70.000 reizigers vanaf Schiphol maandag. “En dan heb je ook nog de andere luchthavens.” Het belangrijkste advies aan reizigers is om de website van Schiphol en de luchtvaartmaatschappij in de gaten te houden. “En kom met de trein”, zegt Radstake.

“We hebben begrip voor de boerenactie, maar de reisbranche is de afgelopen tijd ook enorm geraakt door onder meer corona”, zegt Radstake. Hij hoopt dat de boeren rekening houden met de reiziger “die voor het eerst in twee jaar weer op vakantie kan”.