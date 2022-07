Voor tweede weekend op rij geschoten bij Rotterdamse Club BLU

Bij de Rotterdamse Club BLU aan de Prins Alexanderlaan is voor het tweede weekend op rij geschoten, meldt de politie. Bij de beschieting, in de nacht van vrijdag op zaterdag, raakte voor zover bekend niemand gewond.

Vorig weekend werd ook geschoten bij het pand van de club, ook toen raakte niemand gewond. Sindsdien was de club gesloten, aldus een politiewoordvoerster. De politie doet onderzoek.

Club BLU kwam in mei nog in het nieuws nadat een man was overleden door een mishandeling in de club. Afgelopen jaren werd de uitgaansgelegenheid meerdere malen beschoten en ook legden mensen er handgranaten neer. De club werd op last van de burgemeester al een aantal keer gesloten.