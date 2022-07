Women on Waves krijgt aanvragen uit de VS voor abortusschip

De stichting voor abortusrechten Women on Waves krijgt aanvragen uit Amerika voor het laten uitvaren van het abortusschip, bevestigt oprichtster van de organisatie Rebecca Gomperts na berichtgeving van EenVandaag. Sinds het federale recht op abortus in de VS werd geschrapt nam het aantal hulpvragen aan abortusrechtenorganisaties sowieso toe, aldus de abortusarts.

Het hooggerechtshof in de Verenigde Staten verwierp onlangs het landelijke recht op abortus, wat betekent dat staten er nu zelf over mogen beslissen. Ongeveer de helft van de vijftig staten vaardigt inmiddels wetten uit om de toegang tot abortus te beperken of te verbieden.

Op het abortusschip van Women on Waves kunnen zwangerschappen worden afgebroken buiten de territoriale wateren van landen waar abortus illegaal is. De organisatie zet het schip volgens Gomperts op dit moment niet in, maar bekijkt wel “of dat zin heeft, waar en wanneer”.

Wel helpt ze zwangeren aan abortuspillen via een andere organisatie waar ze aan verbonden is, Aid Access. De vraag naar de recepten voor die pillen nam sinds de uitspraak van het hooggerechtshof toe van 600 e-mails per dag tot 4000 e-mails per dag. “Dat zegt wel iets over de paniek die er heerst”, aldus Gomperts.

De arts wil dat abortuspillen in de VS vrij verkrijgbaar worden bij de drogist. Dat kan ook in de conservatieve staten soelaas bieden. “De pillen werken namelijk ook goed tegen endometriose en ze kunnen worden gebruikt als anticonceptie. Het recht daarop is niet geschrapt.”