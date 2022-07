Agractie: Remkes geniet geen vertrouwen in sector

De benoeming van Johan Remkes tot bemiddelaar tussen boeren en de politiek in het stikstofdossier is “onzin”, zegt voorman Bart Kemp van boerenactiegroep Agractie zondag. “Hij geniet geen vertrouwen in de sector”, aldus Kemp.

Agractie heeft eerder de naam Elbert Dijkgraaf genoemd als iemand die deze rol op zich zou kunnen nemen, zegt Kemp. Maar de organisatie zou liever praten met stikstofminister Christianne van der Wal of premier Mark Rutte en stelt dat overleg eigenlijk alleen zin heeft als de inhoud van het voorgenomen stikstofbeleid ter discussie staat. En dat is volgens Kemp nu niet aan de hand. “We hebben geen zin in een theekransje”, stelt hij.

Daarnaast noemt hij het voornemen dat een bemiddelaar in de tweede helft van augustus begint met gesprekken te voeren “rijkelijk laat”.