Farmers Defence Force snapt benoeming Remkes als bemiddelaar niet

Vicevoorzitter Jos Ubels van Farmers Defence Force is sceptisch over de beslissing van het kabinet om Johan Remkes aan te stellen als bemiddelaar tussen boeren en politiek. “Ik snap niet wat het doel is van deze exercitie”, schrijft hij in een reactie aan het ANP.

“Het kabinet maakt blunder op blunder en nu sturen ze een bemiddelaar op pad die eenzijdig het gesprek aan moet gaan zonder aan de doelen te mogen tornen”, schrijft Ubels. “Ik vraag me af wat er dan in zo’n gesprek gezegd moet worden.”

Hij vraagt zich ook af of boeren bereid zullen zijn om “voor Piet Snot” met Remkes aan tafel te gaan. “Ik in elk geval niet.”