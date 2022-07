Graphic novel van Floor de Goede wordt vertaald uitgebracht in VS

De graphic novel Dansen op de vulkaan van de Nederlandse tekenaar Floor de Goede wordt vertaald in het Engels en uitgebracht in de VS. Het boek uit 2012 komt in oktober uit bij uitgeverij Oni Press in Portland (Oregon), die onder meer de beroemde stripreeks Scott Pilgrim uitgeeft.

Oni Press is van plan de Engelse vertaling ook buiten de VS in de handel te brengen. Het is nog niet bekend wat de oplage wordt van Dancing on the vulcano, zoals de vertaalde versie heet.

In het semi-autobiografische Dansen op de vulkaan reflecteerde De Goede op zijn relatie met zijn toenmalige vriend Bas. De graphic novel kreeg toentertijd goede recensies. Het boek is in Nederland al enige tijd niet meer verkrijgbaar.

Het gebeurt niet heel vaak dat een Nederlandse graphic novel succesvol is in het buitenland. Een uitzondering is het boek Dagen van Zand van Aimée de Jongh, die afgelopen jaar werd bekroond met de Stripschapprijs. In het boek documenteerde de Rotterdamse cartoonist de ellende die Amerikaanse boeren meemaakten tijdens de Dust Bowl, een periode van extreme droogte in de VS.

Floor de Goede tekent al bijna twintig jaar. Hij publiceerde onder meer in het AD, het Parool en het blad Expreszo. Recent won de cartoonist een Zilveren Penseel voor zijn bijdragen aan het boek Gloei en een Bronzen Penseel voor zijn bijdragen aan het boek Rekenen voor je leven.