LTO: niet betrokken bij keuze Remkes, maar wil wel in gesprek

LTO Nederland is niet betrokken geweest of gekend in de keuze voor Johan Remkes als gespreksleider tussen boeren en kabinet, maar staat in beginsel open voor een gesprek. Dat laat de ondernemersorganisatie voor boeren en tuinders weten in een reactie op het bericht dat Remkes is aangewezen als bemiddelaar die gesprekken tussen boeren en de politiek moet gaan leiden.

De Tweede Kamer had om zo’n bemiddelaar gevraagd wegens de heftige reactie uit de agrarische sector op de ingrijpende stikstofplannen. LTO noemt Remkes een bestuurlijk zwaargewicht, met diepe kennis van het stikstofdossier. Remkes (VVD) leidde eerder een commissie die twee belangrijke rapporten schreef over de stikstofaanpak. Daarin adviseerde hij onder meer aan doelen vast te houden (driekwart van de beschermde natuur onder de kritische stikstofgrens en halvering van de stikstofuitstoot) waar een deel van de boeren zich nu tegen verzet.

LTO stelt dat bij een gesprek cruciaal is dat met de bemiddelaar en het kabinet over de “├ęchte pijnpunten” kan worden gesproken. “Dus over de doelen, het tijdspad en de manier waarop reducties kunnen worden gehaald. Is die ruimte er niet, dan heeft een gesprek simpelweg geen zin.”

Verder tekent de ondernemersorganisatie nog aan dat in tegenstelling tot een voorstel van oud-minister Veerman en de Kamer, het kabinet het nu heeft over een gespreksleider. “Wij gaan conform Kamerdebat en eigen wens uit van een bemiddelaar en bijbehorende opdracht.”