Matthijs van Nieuwkerk op primetime als enige door miljoengrens

The Connection met Matthijs van Nieuwkerk was zaterdag het best bekeken programma op primetime. De NPO 1-quiz ging met iets meer dan 1 miljoen kijkers als enige door de miljoengrens, meldt Stichting KijkOnderzoek.

Ook de overige NPO 1-programma’s scoorden beduidend hoger dan de concurrentie. De Avondetappe was goed voor 975.000 kijkers en naar Ik Vertrek: Even Weg keken daarna 871.000 mensen.

Op RTL 4 was met 559.000 kijkers De 1% Quiz het best scorende programma. Domino Challenge deed het met 503.000 belangstellenden iets minder goed. Naar Jachtseizoen en Hollandse Nieuwe keken op SBS6 respectievelijk 474.000 en 387.000 mensen.

In de middag en vooravond waren de sportuitzendingen op NPO 1 in trek. Zo keken gemiddeld 509.000 mensen naar het rechtstreekse verslag van de Tour de France en 694.000 naar de oefenwedstrijd van de Nederlandse voetbalsters tegen Finland.