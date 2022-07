Solidariteitsdemonstratie met boeren door Eindhoven

Naar schatting ruim duizend demonstranten lopen zondag in Eindhoven mee met een solidariteitsdemonstratie met de boeren. Ze hebben onder meer Nederlandse vlaggen en enkele Friese vlaggen bij zich. Ook dragen ze borden met opschriften als “Het klopt niet”, “Genoeg is genoeg” en “Stikstofcrisis is een leugen”.

De “Mars met de boerenzakdoek” maakt ook een punt van andere zaken waartegen de manifestanten zich verzetten, zoals het Europees identiteitsbewijs, de permanente coronawet en het lidstatenverdrag van de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO. Ook de invloed die het World Economic Forum zou hebben op het kabinet is de organisatie een doorn in het oog. Onder de demonstranten is ook Willem Engel.

De deelnemers aan de tocht verzamelden zich rond 12.30 uur op het Stadhuisplein in Eindhoven, van waaruit ze na enkele toespraken twee uur lang een tocht door de binnenstad maken. Veel deelnemers dragen een boerenzakdoek, die kon worden gekocht bij de organisatie. De opbrengst van de verkoop wordt overgemaakt naar boerenorganisatie Agractie met de bedoeling dat daarvan de boetes betaald worden die actievoerende boeren krijgen.