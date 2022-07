Tolken en vertalers in actie tegen verslechtering situatie

Tolken en vertalers hebben woensdag 6 juli uitgeroepen tot ‘werkweigeringsdag’. De ongeveer zeshonderd bij de Orde van Registertolken en -vertalers aangesloten taalprofessionals nemen die dag geen opdrachten aan voor de overheid of de commerciële bemiddelingsbureaus. Ze protesteren tegen voorgenomen wijzigingen die juist negatief voor ze uitpakken, maakt de Orde bekend.

Het wordt voor overheidsinstanties woensdag 6 juli moeilijk om een tolk of vertaler te vinden. Ook gaat een delegatie naar de Tweede Kamer om een zogenoemd tweeminutendebat te volgen dat de SP heeft aangevraagd. Minister Dilan Yeşilgöz (Justitie en Veiligheid) blijft volgens de Orde benadrukken dat “voorgenomen wijzigingen in de systematiek van het oproepen van tolken en vertalers voor overheidsopdrachten en de daarbij behorende tariefstructuur een verbetering is voor de tolken en vertalers: deze zouden kunnen onderhandelen over hun tarief en de voorwaarden”.

Maar dat blijkt in de praktijk niet het geval, stelt een woordvoerster van de Orde van Registertolken en -vertalers. De zo gewenste marktwerking blijft niet alleen uit, maar bovendien worden professionele tolken die een redelijke vergoeding vragen niet meer ingezet door de commerciële bemiddelingsbureaus. “Dit leidt tot een aanmerkelijke verslechtering van de kwaliteit van de dienstverlening, wat al op diverse vlakken van het functioneren van de rechtsstaat te merken is.”