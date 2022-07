Blokkades boeren leiden nog niet tot lege supermarkten

Supermarkten vrezen dat bepaalde producten maandag op diverse plekken uitverkocht kunnen raken door de boerenacties bij distributiecentra. Rond het middaguur waren de schappen in vijftien supermarkten waar journalisten van het ANP gingen kijken nog overwegend goed gevuld. Bij enkele winkels waren specifieke zuivelproducten wel op.

Concrete gevolgen van de acties zijn er in elk geval voor onlineklanten van Albert Heijn. Door blokkades in Utrecht en Oosterhout zag het supermarktconcern zich genoodzaakt hun bestellingen te annuleren, laat een woordvoerster weten. AH vindt het vervelend voor de klanten en zegt te hopen dat “partijen weer met elkaar om tafel gaan en tot werkbare afspraken kunnen komen”.

Bij een Vomar in Amsterdam-West wordt begin van de middag het brood in de schappen gelegd. Normaal komt dat al om 6.00 uur ‘s ochtends, vertelt een medewerker, maar vanwege vertragingen bij het distributiecentrum werd dat later. Bij een naastgelegen Dirk staan schappen voor kwark, melk en Griekse yoghurt leeg. Dat geldt ook voor enkele kaas- en zuivelschappen bij een Dekamarkt en een Vomar in Koog aan de Zaan, al zijn daar de meeste schappen in die categorie nog wel gevuld. Medewerkers weten niet te of het komt door boerenblokkades.

Bij een AH in Breda zijn eveneens wat lege plekken te zien bij de zuivelafdeling. Volgens een vakkenvuller komt dat deels door de blokkades, maar is ook een reorganisatie gaande in het filiaal.

Verderop in Tilburg is bij een Jumbo en een Aldi vooralsnog niets te merken van een verstoorde aanvoer. Bij een Albert Heijn in de stad zijn wel enkele diepvriesvakken leeg. Dat is volgens een medewerker al enkele dagen het geval. Op de glazen deuren hangt een briefje waarop wordt uitgelegd dat de vakken minder goed dan normaal zijn gevuld door “een verstoring”. De rest van de winkel is goed gevuld. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor de Plus in Halsteren, een grote Lidl in Leusden, een Jumbo in de Utrechtse wijk Overvecht en een AH in Huizen.