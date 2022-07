Boeren in actie bij zo’n 20 distributiecentra van supermarkten

Zo’n twintig distributiecentra van supermarkten zijn maandag geblokkeerd of geblokkeerd geweest door boeren. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP langs onder meer sociale mediakanalen en lokale nieuwsmedia.

Vooral de distributiecentra van de Albert Heijn en Jumbo waren doelwit. Van die laatste keten blokkeren of blokkeerden boeren ten minste zes centra. Bij die in Veghel vertrokken de boeren ’s ochtends vroeg alweer na een sommatie, aldus de politie. Centra van de Albert Heijn in Zaandam, Zwolle, Geldermalsen en Utrecht kregen ook te maken met een blokkade. In Zaandam vertrokken de boeren na een actie van een paar uur weer.

Ook distributiecentra van Boni, Coop, Poiesz, Aldi, PLUS, Lidl, Vomar en groothandel Sligro hebben maandag te maken (gehad) met blokkades van boeren. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet.