Nederland maakt zich op voor weer een actiedag

Leggen protesterende boeren maandag het land plat? Wat er precies gaat gebeuren, en waar, is nog onduidelijk. Ook voor Agractie en Farmers Defence Force, stellen deze boerenactiegroepen. Zij spreken van ongeorganiseerde en ongeco√∂rdineerde acties in de regio. Omdat de omvang niet duidelijk is, blijft ook onzeker hoeveel hinder er gaat ontstaan. Dat het drukker wordt op de snelwegen, lijkt evident. De politie zegt voorbereid te zijn, “al kunnen we niet overal tegelijk zijn”.

In de afgelopen dagen zijn onder meer Schiphol en de haven van Rotterdam genoemd als mogelijk doelwit van acties. Luchthaven Schiphol adviseert reizigers die maandag een vlucht moeten pakken met de trein te komen. Reisbranchevereniging ANVR maakt zich grote zorgen: er willen zo’n 65.000 tot 70.000 reizigers maandag vanaf Schiphol vertrekken. De Koninklijke Marechaussee heeft zwaar materieel zoals pantservoertuigen naar de luchthaven gebracht. De gemeente Haarlemmermeer zal een blokkade van de snelwegen rond de luchthaven niet tolereren.

Stikstofminister Christianne van der Wal, wier woning al enkele malen werd bezocht door actievoerders, heeft boeren opgeroepen maandag niet mee te doen aan blokkeeracties.

Weggebruikers moeten maandag de hele dag rekening houden met extra reistijd en vertraging, zeggen Rijkswaterstaat en ANWB. Politiechef Willem Woelders raadt iedereen aan zoveel mogelijk thuis te blijven. Hou het nieuws en de verkeersinformatie in de gaten, luidt het algemene devies.