Rutte: Campert leeft door in zijn werk

Schrijver Remco Campert, die in de nacht van zondag op maandag overleed, “leeft door in zijn werk”. Dat zei premier Mark Rutte in een reactie. “Nederland neemt afscheid van zijn meest geliefde dichter en schrijver. Zijn leven was verrukkulluk en hij heeft het tot op hoge leeftijd ten volle geleefd”, stelt de premier.

Campert werd 92 jaar oud. Hij kreeg grote bekendheid met het boek Het leven is vurrukkulluk (1961), waarvoor hij onder meer de P.C. Hooft-prijs kreeg. Campert schreef ruim honderd romans, verhalenbundels en gedichtenbundels. Daarnaast publiceerde hij talloze columns. Zo had hij jaren een column met Jan Mulder in de Volkskrant (CaMu). Het werk van Campert wordt gekenmerkt door een weemoedige, ironische toon. Veel is autobiografisch en heeft als thema de confrontatie tussen droom en werkelijkheid.