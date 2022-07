Supermarktkoepel CBL vreest miljoenenschade door blokkades boeren

Supermarktkoepel CBL vreest een miljoenenschade voor de supermarktbranche als blokkades bij distributiecentra nog lang aanhouden. Ook waarschuwen de supers consumenten voor de beschikbaarheid van versproducten in de winkels. Die worden normaal meerdere keren per dag bevoorraad maar dat is nu soms niet mogelijk.

Een woordvoerster van het CBL durft geen heel harde uitspraken te doen over de schade. Nu zou het nog niet om miljoenen gaan. “Maar dit moet geen dagen duren”, benadrukt ze.

Volgens haar blokkeren boeren verspreid over het land zo’n twintig distributiecentra. “Als er ergens een blokkade stopt dan komt er op een andere plek weer een bij”, constateert ze.

Als er door zo’n blokkade in een bepaalde regio niet goed bevoorraad kan worden, merken consumenten dit volgens het CBL al snel in de schappen. Daarbij speelt ook mee dat vlees, groente en fruit relatief snel bederven.

Op communicatiekanalen van de boeren gaan berichten rond dat sommige actievoerders nog zeker tot vannacht door willen gaan met hun blokkades. Verder melden diverse media dat er boeren zijn die slaapzakken hebben klaarliggen.

Eerder op maandagmiddag bleek al dat er bij diverse supermarkten in het land een tekort aan zuivel begon te ontstaan. Dit kwam naar voren uit een steekproef door journalisten van het ANP bij zo’n twintig winkels. Overige producten waren bij de bezochte filialen wel nog volop verkrijgbaar.

Het CBL kwam in de ochtend al met een oproep aan de actievoerende boeren om de versperringen met tractoren bij de distributiecentra per direct op te heffen. Daarbij stipten de supers toen ook nogmaals aan dat zij geen partij zijn in het conflict over de stikstof. De koepelorganisatie had de overheid en boeren eerder al opgeroepen om in gesprek te gaan en het conflict op te lossen. Nu worden eigenlijk gewone burgers gedupeerd en dat zou onacceptabel zijn.