Supermarktkoepel roept boeren op blokkades op te heffen

Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) wil dat boeren de blokkades bij distributiecentra van supermarkten per direct opheffen. Volgens de supermarktkoepel zijn de acties voor de deur onacceptabel, zo wordt in een verklaring gemeld. Het CBL vraag politie en justitie ook om stevig in te grijpen en blokkades op te heffen. Daarnaast wordt over vervolgstappen nagedacht, onder meer vanwege de miljoenenschade die de blokkades volgens het CBL opleveren.

Het CBL benadrukt nogmaals dat supermarkten geen partij zijn in het conflict over stikstof. De koepelorganisatie riep de overheid en boeren eerder al op om in gesprek te gaan en het conflict op te lossen. Blokkades van distributiecentra duperen de burgers van Nederland, aldus de organisatie.

De acties van de boeren kunnen volgens het CBL tot lege schappen in de supermarkten leiden. Niet alleen de bevoorrading van de winkels wordt verstoord, ook leveranciers kunnen het voedsel niet aanleveren. Dat betekent mogelijk dat dagverse producten vernietigd moeten worden. “Dit levert bovendien onnodige voedselverspilling op”, aldus het CBL.