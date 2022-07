Geen veerpont naar en van Waddeneilanden behalve Ameland

De veerdiensten van en naar de Waddeneilanden, behalve Ameland, kunnen maandag voorlopig geen passagiers overzetten. Vissers die zich hebben aangesloten bij de boerenprotesten hebben de havens van Lauwersoog, Harlingen en Den Helder geblokkeerd, aldus Rijkswaterstaat. De haven van Holwerd is maandagmorgen nog vrij, zodat de veerdienst naar Ameland wel vaart, aldus een medewerkster van Wagenborg Passagiersdiensten.

De veerboot vanaf Schiermonnikoog, ook van Wagenborg, is teruggevaren naar het eiland. De veerponten van rederij Doeksen naar Terschelling en Vlieland zijn gestremd omdat de boten de haven niet in en uit kunnen. Sinds zondagavond laat wordt in Harlingen actiegevoerd door vissers.

“De haven is dicht door vissersschepen, dus we kunnen niet meer bij de afmeervoorzieningen”, zegt directeur van rederij Doeksen Dirk Spoor. In Harlingen is politie aanwezig, maar hoe het verder gaat maandag weet Spoor niet. Vooralsnog wordt er niet ingegrepen. “We informeren onze passagiers dat afvaarten uitgevallen zijn en ze in ieder geval rekening moeten houden met enorme vertragingen.”

Rederij TESO waarschuwde mensen die vanuit Den Helder naar Texel willen maandagmorgen al dat het “niet verstandig is om naar de veerhaven te komen.” Zowel op Texel als in Den Helder hebben actievoerders afvaarten onmogelijk gemaakt door blokkades.