Waalre vangt 225 asielzoekers op uit Ter Apel

Asielzoekers voor wie in Ter Apel geen plek is, kunnen binnenkort terecht in het Brabantse Waalre. In die gemeente worden twee sporthallen ingericht als crisisnoodopvang. De locaties zijn van 13 tot en met 27 juli beschikbaar, en mogelijk wat langer.

Het centrale aanmeldpunt in Ter Apel is overvol. Daardoor moeten asielzoekers regelmatig op stoelen en in tenten slapen. “Door gedurende twee weken noodopvang aan te bieden, dragen we bij om de ergste nood in Ter Apel te verlichten”, verklaart de gemeente het besluit.