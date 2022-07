6 voordelen van een laminaatvloer

Wordt het een laminaatvloer, eentje van PVC, van hout of toch tegels? Als je op zoek bent naar een nieuwe vloer zijn er talloze soorten om uit te kiezen. Ondanks dat het aanbod steeds groter wordt, is er één type vloer dat er qua populariteit nog altijd bovenuit steekt: laminaat. En dat is niet zo gek als je kijkt naar alle voordelen die deze vloersoort biedt. In dit artikel hebben wij de zes grootste hiervan voor je op een rijtje gezet.

De prijs van een laminaatvloer

Ben je op zoek naar een goede vloer in het goedkopere segment, dan is laminaat de beste keuze. Voor mensen met een beperkt budget staat laminaat al jarenlang op de eerste plek. Het is namelijk stukken goedkoper dan een PVC- of houten vloer. Misschien denk je dat dit ook te merken is aan de kwaliteit, maar dat is zeker niet het geval. De prijs/kwaliteitverhouding van laminaat is dan ook uitstekend te noemen.

De looks van laminaat

In het verleden wilde de gemiddelde laminaatvloer er nog wel eens wat goedkoop uitzien. Tegenwoordig is dat zeker niet meer het geval. Sterker nog, de looks van dit type vloer zijn juist een enorm pluspunt geworden. Het meeste laminaat is namelijk nog maar nauwelijks van echt hout te onderscheiden. Dankzij de natuurlijke uitstraling is het net alsof je over echt hout loopt. Deze natuurlijke looks komen terug bij ieder type laminaat, dus ook de modellen met een betonlook. Wat voor interieur je ook hebt, laminaat staat er altijd prachtig bij.

De veelzijdigheid

Laminaat biedt voor ieder wat wils. Het is namelijk in allerlei verschillende uitstralingen te verkrijgen. Denk bijvoorbeeld aan verschillende kleuren (van grijs tot bruin en van wit tot zwart), patronen (van visgraat tot Hongaarse punt), afmetingen (van smalle tot brede XL-planken) en ga zo maar door. Heb je een specifieke uitstraling in je hoofd die je in je woning wilt realiseren, dan is de kans bijna 100% dat je daar een geschikte laminaatvloer bij vindt.

Het legproces van de vloer

Een groot voordeel van laminaat is dat het zo gemakkelijk te leggen is. Als je een klein beetje handig bent hoef je deze klus niet uit te besteden, maar kan je het prima zelf doen. Dit komt doordat laminaatvloeren dikwijls zijn uitgerust met een zeer handige klikverbinding. Hierdoor klik je de planken eenvoudig in elkaar. Op deze manier hoef je ze niet op de vloer te verlijmen, wat wel een klus is voor professionals.

Het onderhoud van een laminaatvloer

Ook het onderhoud van laminaat is een pluspunt, of beter gezegd: het weinige onderhoud dat deze vloer nodig heeft. Regelmatig stofzuigen en af en toe dweilen is al genoeg om een laminaatvloer jarenlang mooi te houden. Dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld een houten vloer, die je om de zoveel tijd moet schuren en oliën of lakken.

En natuurlijk de duurzaamheid

Tegenwoordig moet een vloer niet alleen mooi en praktisch zijn, maar ook duurzaam. Bij laminaat is dat ook steeds meer het geval. Ten eerste gaat dit vloertype behoorlijk lang mee en is het ook prima te recyclen. Daarnaast wordt er voor de productie van het materiaal vaak gebruik gemaakt van FSC-hout. Dit betekent dat er hout in is verwerkt dat afkomstig is uit een bos dat duurzaam wordt beheerd. Door te kiezen voor laminaat maak je dus wel degelijk een milieubewuste keuze.