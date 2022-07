Boerenprotesten zorgen voor vertragingen bij bezorging PostNL

Door de boerenprotestacties kan het zijn dat post en pakketten iets langer onderweg zijn. Daarvoor waarschuwt PostNL in zijn app voor klanten.

Volgens een woordvoerster worden de sorteercentra van het bedrijf niet geblokkeerd door boeren. Maar het kan volgens haar wel gebeuren dat bezorgwagens van PostNL langer onderweg zijn door verkeershinder als gevolg van de boerenprotesten.

De vertraagde post en pakketten kunnen enkele uren tot een dag later aankomen. PostNL schat in dat er niet veel verzendingen verstoord zijn en raadt iedereen daarom aan de app goed in de gaten te houden. Daar kan je een pakket namelijk volgen en zien wanneer deze naar verwachting aankomt.

Op verschillende plekken in het land houden demonstrerende boeren maandag en dinsdag protestacties. Zo zijn er meerdere distributiecentra geblokkeerd door boeren en maandag ontstonden er ook files doordat tractoren wegen versperden. Meerdere bedrijven hebben daar last van. Supermarkten kunnen door de acties hun winkels soms niet bevoorraden. De boeren protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet.