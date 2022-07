Kabinet: gemeenten zien toch ruimte voor hogere energietoeslag

Gemeenten noemen een hogere energietoeslag voor 2022 “bespreekbaar”, en daarmee ziet het kabinet toch een mogelijkheid om wat te doen aan de koopkrachtpijn van de allerarmste Nederlanders. Deze mogelijkheid zal de komende weken worden onderzocht, in overleg met de gemeenten. Wel moeten “diverse randvoorwaarden worden ingevuld”, waarschuwt minister Carola Schouten (Armoedebeleid).

De gemeenten zetten hiermee de deur op een kier voor het kabinet om toch dit jaar nog wat te doen om de pijn van de hoge prijzen wat te verzachten voor de huishoudens die hierdoor het hardst worden geraakt. Eerst leek een ingreep dit jaar uitgesloten. Voorstellen hiertoe uit de oppositie had het kabinet “heel serieus” bekeken, maar zijn onuitvoerbaar gebleken, zei premier Mark Rutte vrijdag.

Omdat het niet via de uitvoerders van de rijksoverheid zelf lukt, kan het mogelijk toch via gemeenten, aldus de VNG. Zij willen wel dat het kabinet opdraait voor de extra uitvoeringskosten.

Op dit moment is de beoordeling van aanvragen van de energietoeslag van 800 euro “nog in volle gang”, en dat zal nog even duren. Gemeenten zullen dus ook meer tijd nodig hebben om het bedrag te verhogen. Ook is het belangrijk dat de groep die hiervoor in aanmerking komt niet wijzigt.

Hoewel Schouten nog slagen om de arm houdt, is de politieke druk op het kabinet groot om meer te doen voor huishoudens. De hele Kamer wil dit, en het kabinet heeft ook steun van een deel van de oppositie nodig om de Voorjaarsnota door de Eerste Kamer te loodsen. Verschillende partijen hebben al aangegeven geen steun te willen geven als extra maatregelen uitblijven. Dinsdagavond debatteert de Kamer verder over de Voorjaarsnota.