Kabinet akkoord met toetreding Zweden en Finland tot NAVO

Het kabinet is dinsdag akkoord gegaan met de toetreding van Finland en Zweden tot de NAVO. Beide landen besloten tot aansluiting bij het Atlantische bondgenootschap na de inval van Rusland in Oekraïne. Minister Wopke Hoekstra (Buitenlandse Zaken) spreekt van een “wezenlijke stap voor onze veiligheid”.

Het kabinet stuurt het bijbehorende wetsontwerp nu naar de Raad van State voor een spoedadvies. Naar verwachting is dat advies donderdag rond, waarna het ontwerp naar de Tweede en Eerste Kamer wordt gestuurd. Hoekstra hoopt dat beide Kamers daarna spoedig tot behandeling zullen overgaan.

Volgens Hoekstra betekent de NAVO-toetreding dat ook Nederland veiliger wordt. Onder meer omdat “twee voor Nederland hele belangrijke bondgenoten uit de EU nu ook toetreden tot de NAVO”. Het zijn volgens Hoekstra twee landen die “hun militaire aangelegenheden heel goed op orde hebben”.

Eerder op de dag tekenden de dertig lidstaten van de NAVO al het document waarmee het toetredingsproces van Zweden en Finland kan beginnen. De vervolgstap is dat alle landen het document ratificeren. Dat proces kan nog maanden duren.

Turkije toonde zich eerder kritisch over de toetreding van Finland en Zweden. Het land eiste tijdens de NAVO-top in Madrid toezeggingen over onder meer het aanpakken van de Koerdische PKK. Deze organisatie wordt door Turkije als terroristisch beschouwd.

De Turkse president Recep Tayyip Erdogan zei na afloop van de top dat hij “niet alleen woorden, maar ook daden” wil zien. Zolang daden uitblijven, “is er geen sprake van” dat hij de goedkeuring van het Turkse parlement vraagt voor hun toetreding.