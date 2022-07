Onderzoek mondkapjesdeal opnieuw vertraagd

Het onderzoek naar de omstreden mondkapjesdeal tussen Sywert van Lienden en het ministerie van VWS heeft opnieuw vertraging opgelopen. Onderzoeksbureau Deloitte levert het rapport pas medio september aan bij minister Conny Helder (VWS).

Helder had de Tweede Kamer beloofd het rapport in het reces te sturen. Ze betreurt de vertraging, schrijft ze aan de Kamer. Het uitstel wordt met name veroorzaakt door wederhoor dat betrokkenen kunnen geven op de onderzoeksresultaten.

Betrokkenen geven aan meer tijd voor wederhoor nodig te hebben vanwege de omvang van het rapport. “Betrokkenen nemen meer tijd dan was verwacht” schrijft Helder. Ook heeft Deloitte verschillende wederhoorsessies moeten houden. Dat was noodzakelijk vanwege het commentaar op de onderzoeksbevindingen van andere ge├»nterviewden en aanvullende documentatie die aan direct betrokkenen is voorgelegd.

Helder heeft eind juni met Deloitte over de nieuwe vertraging gesproken. De minister wil het onderzoek zo snel mogelijk afronden, maar stelt ook dat “zorgvuldigheid en volledigheid voorop blijven staan”.

Het onderzoek van Deloitte, dat breder is dan de deal met Relief Goods Alliance van Van Lienden, heeft het ministerie tot nu tot 4,7 miljoen euro exclusief btw gekost. Dit bedrag gaat nog oplopen, zegt Helder, “aangezien het onderzoek nog niet klaar is en het nog twee aanvullende deelonderzoeken behelst”.