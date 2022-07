Ook kinderopvanglocaties de dupe van boerenblokkades

Ook kinderopvanglocaties hebben last van de blokkades van distributiecentra van supermarkten door actievoerende boeren, zo meldt de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang. Zo krijgt Bink Kinderopvang in Hilversum en omgeving geen boodschappen geleverd.

De organisatie probeert het uitblijven van de leveringen creatief op te lossen, “met her en der inkoop”. Ook 2Samen in Den Haag zegt last te hebben van het uitblijven van leveringen van boodschappen aan locaties.

Boeren blokkeren ook dinsdag weer distributiecentra van verschillende supermarkten.