Supermarkten: al tientallen miljoenen schade door boerenblokkades

Supermarkten hebben na anderhalve dag van boerenblokkades bij distributiecentra al tientallen miljoenen euro’s schade geleden. Dat komt door misgelopen omzet doordat producten niet geleverd worden en omdat deze producten tegelijkertijd bederven in de distributiecentra, meldt een woordvoerster van supermarktkoepel CBL.

Eerder sprak het CBL van minimaal enkele miljoenen euro’s schade door de boerenblokkades, die maandagochtend in het hele land begonnen. Alleen al supermarktketen Coop verwacht een schade in de miljoenen euro’s.

Dinsdag zijn verschillende blokkades van distributiecentra beƫindigd, maar volgens informatie van het CBL blokkeren boeren nog altijd zeker tien centra door het land. Dinsdagochtend waren in ieder geval acties bij distributiecentra van Coop, Aldi en Sligro in Deventer, Aldi in Drachten, PLUS in Haaksbergen, Lidl in Almere en Heerenveen, Jumbo in Nieuwegein, Woerden en Raalte en Boni in Nijkerk. Daarvan zijn er nu inmiddels meerdere acties beƫindigd.

Hoe leeg de schappen in de supermarkten zijn, kon de supermarktkoepel niet zeggen. “Dat is erg winkel-specifiek.” Lidl zei dat in zeker tweehonderd van zijn ruim vierhonderd Nederlandse supermarkten veel versproducten minimaal of niet beschikbaar zijn door het uitblijven van leveringen.

CBL bekijkt de optie om de schade te verhalen. Afzonderlijke supermarkten wilden daar niets over zeggen.