Supermarktketen Coop verwacht miljoenenschade door boerenblokkades

Supermarktketen Coop verwacht een miljoenenschade te lijden door de boerenblokkades van distributiecentra. Daardoor is het hele distributienetwerk van het bedrijf platgelegd, meldt een woordvoerster. “Hoe langer de blokkades duren, hoe meer lege schappen dit tot gevolg zal hebben.”

“Wij zijn voor het opheffen hiervan afhankelijk van de landelijke en lokale instanties en teleurgesteld dat dit nog niet tot een oplossing heeft geleid”, aldus de zegsvrouw. “Zoals het er nu naar uitziet lopen we een miljoenenschade op, wat onze zelfstandig ondernemers binnen hun eigen zaak direct raakt.” Het bedrijf kon nog niet zeggen of geprobeerd gaat worden om deze schade te verhalen op de protesterende boeren.

Van Coop werd dinsdagochtend in ieder geval een distributiecentrum in Deventer geblokkeerd. Een distributiecentrum in Gieten was volgens RTV Drenthe rond 10.00 uur weer vrij na een blokkade. Coop kon niet gelijk zeggen hoeveel distributiecentra het heeft.

Eerder waarschuwde supermarktkoepel CBL al voor miljoenen euro’s aan schade in de branche als geheel door de blokkades. Coop heeft meer dan driehonderd winkels, maar is daarmee veel kleiner dan bijvoorbeeld Albert Heijn of Jumbo. Andere supermarkten wilden nog geen inschatting geven van de geleden schade en of zij gaan proberen deze op de boeren te verhalen. Onlinesupermarkt Picnic leed maandag zeker tienduizenden euro’s schade door het annuleren van een paar duizend bestellingen vanwege een blokkade.

De boerenacties van dinsdagochtend waren verder onder meer bij distributiecentra van Aldi en Sligro in Deventer, Aldi in Drachten, PLUS in Haaksbergen, Lidl in Almere en Heerenveen, Jumbo in Nieuwegein, Woerden en Raalte en Boni in Nijkerk. Maandag begonnen de blokkades door het hele land, die een protest zijn tegen de stikstofplannen van het kabinet.