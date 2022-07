Supers: achterstanden na boerenblokkades niet zomaar weggewerkt

Supermarkten krijgen de achterstanden veroorzaakt door de boerenblokkades niet zomaar weggewerkt, waarschuwt supermarktkoepel CBL.

“Supermarkten doen er alles aan om de achterstanden in te halen, maar omdat ook de aanvoer naar de distributiecentra stil heeft gelegen, is dat alleen niet 1, 2, 3 opgelost. “, aldus een woordvoerster. Zij zegt dat met name bij versproducten de bevoorrading wat lastiger is.

CBL stelt verder blij te zijn dat burgemeesters gehoor geven aan de oproep om de blokkades te stoppen.