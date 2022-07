Verschillende distributiecentra nog geblokkeerd

Bij verschillende distributiecentra van supermarkten hebben actievoerders de nacht doorgebracht en zo de leveringswegen geblokkeerd. Er zijn nog protestacties gaande in onder meer Nijkerk, Oosterhout, Raalte, Woerden, Almere en Nieuwegein. Bij een distributiecentrum van Picnic in Utrecht stonden ook actievoerende boeren met trekkers.

Van supermarktketen Jumbo zijn dinsdagochtend nog drie locaties geblokkeerd door actievoerders, zo laat een woordvoerster weten. Het gaat om centra in Raalte, Woerden en Nieuwegein. Om hoeveel actievoerders het gaat, is niet bekend. Albert Heijn laat weten dat er geen distributiecentra worden geblokkeerd. “We hebben één blokkade bij ons home shop center in Oosterhout, dat is een locatie van waaruit online bestelde boodschappen bij klanten thuis worden bezorgd”, laat een woordvoerster weten. Volgens Omroep Flevoland gaat het in Almere om een blokkade van een distributiecentrum van Lidl.

Om de boerenblokkades van distributiecentra “in te dammen”, is in het Gelderse Nijkerk maandagavond een noodverordening uitgevaardigd, liet de gemeente weten. Actievoerders staan daar nog steeds bij een distributielocatie van de Boni. Een aantal heeft er de nacht doorgebracht, een ander deel heeft de trekker achtergelaten om dinsdagochtend weer terug te keren, aldus De Stentor. Een verslaggever ter plaatse ziet dat de laadstations geblokkeerd zijn, de sfeer is rustig.