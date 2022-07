Vierdaagse trekt lopers uit 74 verschillende landen

Aan de Vierdaagse in Nijmegen doen deze maand lopers uit 74 verschillende landen mee. Onder de wandelaars zijn deelnemers uit onder meer Syrië, Oman, Oost-Timor en Oekraïne. Militaire lopers komen onder andere uit Ghana, Fiji en Nepal. Er doen geen Russische lopers mee, aldus de organisatie van het wandelevenement.

Voor het eerst in vele jaren is de Vierdaagse niet helemaal volgeboekt. Er hebben zich 42.174 mensen ingeschreven, terwijl er 49.000 plekken waren. Stichting De 4Daagse denkt dat corona een rol heeft gespeeld: in het begin van het jaar, toen er ingeschreven moest worden, waren er geen coronabeperkingen meer, maar veel mensen zouden toch nog extra voorzichtig zijn geweest.

Voor de 104e Vierdaagse hebben zich 8 vrouwen en 25 mannen ingeschreven die 85 jaar of ouder zijn. Negentiger Bert van der Lans uit Nijmegen, recordhouder met 71 deelnames, heeft zich volgens de organisatie niet meer ingeschreven.