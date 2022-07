Weinig versproducten bij ruim tweehonderd supermarkten Lidl

Meer dan tweehonderd supermarkten van Lidl zijn getroffen door boerenblokkades van distributiecentra. Veel versproducten zijn daar minimaal of niet beschikbaar door het uitblijven van leveringen, meldt een woordvoerster. Dat komt door blokkades bij centra in Almere en Oosterhout bij Nijmegen. In Heerenveen is het distributiecentrum door protesterende boeren soms wel en soms niet in werking.

Die locaties werden maandag al geblokkeerd door boeren, die protesteren tegen de stikstofplannen van het kabinet. Dinsdag eindigde de blokkade bij het distributiecentrum in Oosterhout na een noodbevel van de gemeente. De locatie in Heerenveen is soms wel en soms niet bereikbaar door de aanwezigheid van protesterende boeren.

De keten met meer dan vierhonderd vestigingen in Nederland kan nog niet zeggen hoe hoog de schade uitvalt en of deze ergens gaat worden verhaald.