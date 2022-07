Yeşilgöz: boerenblokkades niet oké, maar handhaving aan gemeente

De blokkades van distributiecentra door boeren zijn volgens justitieminister Dilan Yeşilgöz “niet oké”. Maar handhaving is altijd een lokale afweging, benadrukt de minister.

Yeşilgöz ziet dat burgemeesters steeds meer handhaven “in de zin van, nu moet het klaar zijn”. De minister heeft er begrip voor dat ze de situatie eerder even aankeken. “Maar ga niet andere ondernemers dwarszitten, ga niet andere mensen in de problemen brengen. Dat heeft niet meer zoveel met demonstreren te maken.”

Volgens de minister is de voedselveiligheid bovendien nog niet in gevaar. “Het is goed om daar ook niet heel erg alarmerend over te zijn, dat is niet wat er aan de hand is.”

Door heel het land voeren boeren maandag en dinsdag protestacties tegen de stikstofplannen van het kabinet. Zo werden meerdere distributiecentra geblokkeerd door boeren op tractors. Ook werden maandag verschillende snelwegen geblokkeerd.