Aanhoudingen na blokkade A12 door Extinction Rebellion

De politie heeft woensdagmiddag tientallen demonstranten van Extinction Rebellion aangehouden omdat zij de toegang tot de A12 blokkeerden ter hoogte van het Malieveld in Den Haag. Actievoerders zaten sinds 12.00 uur op het wegdek om te protesteren tegen subsidies op olie, kolen en gas. Ze werden omsingeld door de politie, om 12.30 uur begonnen de aanhoudingen. De weg is inmiddels vrijgegeven.

Burgemeester Jan van Zanen gaf eerder een noodbevel af, waarna de politie de actievoerders opriep om de weg te verlaten en terug te gaan naar het Malieveld. Enkele demonstranten werden toen al aangehouden, onder wie iemand die de weg op probeerde te rennen.

Bij de demonstratie hadden twee mensen zich vastgeketend op het dak van een stilstaande grijze auto. Het dak van de Citro├źn is uiteindelijk opengezaagd met een slijptol, waarna de demonstranten los werden gehaald van de auto. Aan elkaar vastgeklonken zijn de twee afgevoerd in een politiebus. “Dit is eenzijdig geweld”, schreeuwde een medestander met een megafoon vanaf het Malieveld tijdens de aanhoudingen. “Wij zijn geweldloos, wat zijn jullie?”

Acteur Sieger Sloot voegde zich ook bij de demonstratie. “Wij gaan ervoor zorgen dat alle fossiele subsidies afgeschaft worden”, riep hij. “We gaan ervoor zorgen dat vliegreisjes zo duur worden als ze echt zijn.” Sloot, bekend van diverse toneelstukken en onder meer de serie Vuurzee, zei dat de demonstranten terug willen vechten. “Dat doen we door rechtszaken aan te spannen en door de straat op te gaan. Ik ben een activist and I’m fucking proud of it.”