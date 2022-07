BBB wil spoeddebat met Rutte over escalatie boerenprotesten

Tweede Kamerlid Caroline van der Plas (BoerBurgerBeweging) wil woensdag een spoeddebat met premier Mark Rutte over de escalatie van de boerenprotesten. Dinsdagavond heeft de politie gericht geschoten en waarschuwingsschoten gelost bij een boerenprotest in Heerenveen.

“Heb de beelden gezien van schoten die zijn gelost op #boeren in Friesland. Al langer waarschuw ik voor escalatie van protesten. Woensdag wil ik spoeddebat hierover met minister-president en minister van J&V (Justitie en Veiligheid). Dit gaat mis, zei ik vorige week. En het gaat mis”, reageerde Van der Plas dinsdagavond laat op Twitter.

Boeren protesteren al dagen tegen het stikstofbeleid van het kabinet. De politie meldt dat demonstranten dinsdagavond in Heerenveen probeerden in te rijden op agenten en dienstauto’s. Er ontstond een dreigende situatie. Daarbij is gericht geschoten en zijn waarschuwingsschoten gelost, meldt de politie. Er raakte niemand gewond.