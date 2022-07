Nieuw aanmeldcentrum asielzoekers in Bant (Flevoland)

In Bant (Flevoland) komt het tweede aanmeldcentrum voor asielzoekers. Het kabinet zocht al enige tijd naar een plek voor zo’n centrum, om de druk op de bestaande locatie in Ter Apel te verlichten. Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) meldt aan de Kamer dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) Bant als “kansrijke locatie” in beeld heeft.

Het centrum moet komen op een kavel “op loopafstand van het bestaande asielzoekerscentrum te Luttelgeest”. Nu moeten alle asielzoekers zich nog in Ter Apel aanmelden. Ter Apel heeft al geruime tijd te weinig plekken om iedereen op te kunnen vangen waardoor mensen regelmatig op stoelen moeten overnachten.

Het is overigens niet de bedoeling dat het nieuwe centrum in Bant dezelfde functie krijgt als Ter Apel. Van der Burg legt uit dat er “geen open inloop” zal zijn. Asielzoekers die zich willen aanmelden zullen ofwel met bussen naar Bant worden gereden ofwel op afspraak daar terechtkunnen.

“De succesvolle realisatie van de beoogde locatie valt of staat met de bereidheid van de gemeente Noordoostpolder”, waarschuwt Van der Burg wel. Het COA heeft de kavel gekocht en een formeel verzoek ingediend voor de realisatie van de aanmeldlocatie. De komst van het centrum zal nu in de lokale politiek worden besproken. De verwachting van het kabinet is dat het nog een maand of twee duurt voordat het centrum opereert.

De locatie moet voor zo’n 250 tot 300 opvangplekken zorgen. Ook komen er kantoren van Immigratie- en Naturalisatiedienst IND en politie/marechaussee, aldus het COA. Asielzoekers zullen tijdelijk verblijven in het nieuwe centrum in Bant voor zij kunnen worden opgevangen in een asielzoekerscentrum. De opvang gebeurt de eerste tijd eerst in tijdelijke woongelegenheden die op termijn permanente bebouwing worden, meldt het COA.

Van der Burg spreekt van een “belangrijke stap” om asielzoekers te verspreiden. “Nu is het zaak om snel aan de slag te gaan met de realisatie van het aanmeldcentrum en de daarbij horende vergunningenprocedures”, aldus de bewindsman. Het kabinet zoekt “onverminderd” door naar meer aanmeldcentra: er moeten er nog twee bijkomen. Ook zijn meer opvanglocaties nodig om de asielinstroom “beheersbaar” te maken.