Rechtbank heropent onderzoek moordzaak Peter R. de Vries

De rechtbank Amsterdam heropent de behandeling van de zaak over de moord op Peter R. de Vries. De rechtbank meldt woensdag dat zij zich hiertoe genoodzaakt ziet, omdat het Openbaar Ministerie dinsdag nieuwe stukken heeft ingestuurd naar zowel de rechters als naar de advocaten van de twee verdachten. Tegen dit tweetal is een levenslange gevangenisstraf geëist.

Uit een begeleidende e-mail van het OM leidt de rechtbank af dat het onderzoek niet volledig is geweest. Maandag vindt er een extra zitting plaats. Of er 14 juli uitspraak in de zaak tegen de twee verdachten zal worden gedaan, zoals is gepland, is onzeker. Wel zal er ook die dag een zitting plaatsvinden.

Het is woensdag precies een jaar geleden dat De Vries (64) werd neergeschoten in de Lange Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam. Hij overleed negen dagen later in een ziekenhuis. De beide vermoedelijke uitvoerders, Delano G. (22) en Kamil E. (36), werden kort na de aanslag aangehouden, in een auto op de A4. Het inhoudelijke proces nam in juni twee dagen in beslag. De rechtbank heeft het onderzoek aan het eind daarvan formeel gesloten. De rechtbank wil kennis kunnen nemen van de nieuw ingebrachte stukken en de advocaten van de verdachten en het OM moeten erop kunnen reageren, aldus de rechtbank woensdag. Dat kunnen zij doen op de extra ingelaste zitting.

Over de inhoud van de nieuwe stukken is nog niets bekendgemaakt. Het Parool meldde dinsdag dat justitie beschikt over verklaringen van een getuige die de vermoedelijke uitvoerders van de moord in verband brengt met Ridouan Taghi, hoofdverdachte in het liquidatieproces Marengo. Tegen Taghi is, vanwege zijn volgens justitie leidende rol in een reeks andere moordzaken, in dat proces op 28 juni levenslang geëist. De Vries was adviseur van de kroongetuige in Marengo, Nabil B. In 2018 werd B.’s broer doodgeschoten, in 2019 zijn advocaat Derk Wiersum.

Eerder deze week werd bekend dat er drie nieuwe verdachten zijn aangehouden in het grootscheepse rechercheonderzoek naar de moord op De Vries. Het gaat om de 27-jarige Krystian M., die de beide uitvoerders rechtstreeks zou hebben aangestuurd. Daarnaast zijn – op Curaçao en in Spanje – twee mannen opgepakt die ten tijde van de moordaanslag ter plaatse video’s zouden hebben gemaakt, om die op sociale media te verspreiden.