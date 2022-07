RTL Boulevard staat woensdag in teken van Peter R. de Vries

Het tv-programma RTL Boulevard staat woensdagavond in het teken van misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Dat meldt de redactie op haar website. Het is woensdag exact een jaar geleden dat De Vries werd neergeschoten, nadat hij de studio van RTL Boulevard had verlaten. Hij overleed een week later aan zijn verwondingen.

In de uitzending zullen de presentatoren van het programma terugblikken op het afgelopen jaar. Royce en Kelly de Vries, de kinderen van Peter, zijn allebei te gast. “We willen opnieuw de beste show neerzetten. Laten zien wat Peter het afgelopen jaar heeft bereikt en teweeg heeft gebracht, en ook in de toekomst nog gaat bereiken”, schrijft de redactie. “Want zijn legacy wordt voortgezet. En als wij daar als RTL Boulevard ook maar een klein beetje aan bij kunnen dragen, op wat voor manier dan ook, dan doen wij dat. Voor Peter. Onze Peter.”