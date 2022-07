Steeds meer elektrische voertuigen als scooters en speedpedelecs

De weg raakt steeds voller met speedpedelecs, elektrische scooters of andere bromfietsvoertuigen die met de stekker moeten worden opgeladen. In drie jaar tijd zijn er 2,5 keer meer elektrische voertuigen met een bromfietskenteken bijgekomen, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Begin 2022 reden er 103.000 elektrische voertuigen met een bromfietskenteken rond, 36 procent meer dan een jaar eerder. Daarmee is de stijging veel groter dan de toename van 7 procent van alle voertuigen met zo’n kenteken, inclusief de niet-elektrische.

Ruim de helft van de elektrische bromvoertuigen betreft een scooter of brommer die niet harder rijdt dan 25 kilometer per uur. Ook snelle elektrische fietsen komen veel voor. Deze zogenoemde speedpedelecs zijn goed voor een kwart van de elektrische voertuigen met een bromfietskenteken.

Elektrische scooters, speedpedelecs en dergelijke zijn vooral populair onder vijftigers en zestigers. Het aantal eigenaren van zulke voertuigen van boven de vijftig is in drie jaar bijna verdubbeld. Bij tieners, twintigers en dertigers is een nog snellere stijging te zien, al gaat het hier om kleinere aantallen.