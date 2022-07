Eerste zitting verdachte dodelijke schietpartij McDonald’s Zwolle

Bij de rechtbank in Zwolle vindt donderdag een eerste inleidende zitting plaats in de strafzaak tegen de 32-jarige man die wordt verdacht van het doodschieten van twee broers in een McDonald’s in de Overijsselse hoofdstad. Volgens het Openbaar Ministerie was er sprake van een gerichte actie en gaat het om een dubbele moord.

Slachtoffers waren de broers Ali (57) en Hüseyin (62) Torunlar. Op het moment van de schietpartij was het druk in het fastfoodrestaurant, gevestigd aan de Floresstraat in Zwolle-Noord. Onder de ooggetuigen bevonden zich veel kinderen. Een van de slachtoffers was op slag dood, voor het andere mocht een poging tot reanimatie niet meer baten.

Het dodelijke geweld voltrok zich op 30 maart, rond 18.00 uur. De verdachte, Veysel Ü., vluchtte maar heeft zich diezelfde avond in een politiebureau in Deventer gemeld, waarop hij werd aangehouden. Ü. zal donderdag niet op de zitting aanwezig zijn.

Diverse media hebben gemeld dat Ü., afkomstig uit het Gelderse Rozendaal, een hooglopend conflict over een geldschuld met de beide broers zou hebben gehad.

Voor de zitting donderdag zijn vier zalen gereserveerd. Behalve op grote belangstelling van de pers rekent de rechtbank op de komst van veel nabestaanden van de beide slachtoffers.