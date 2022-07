Inspectie: schoolgids vaak vaag over vrijwilligheid ouderbijdrage

Veel scholen moeten duidelijker communiceren over de vrijwilligheid van de ouderbijdrage die ze vragen, vindt de Onderwijsinspectie. Die is bezig aan een onderzoek naar de manier waarop scholen hiermee omgaan. De voorlopige uitkomst is dat meer dan de helft van de scholen in het voortgezet onderwijs hier te weinig duidelijkheid over geeft aan ouders, zo bevestigt een woordvoerder berichtgeving van de Volkskrant.

De inspectie analyseerde de schoolgidsen van 160 scholen in het land. Het merendeel voldoet op het punt van ouderbijdragen niet aan de “letter van de wet”, schrijft de inspectie in een brief die is verstuurd naar alle schoolbesturen in het middelbaar onderwijs. “Daar schrokken we van”, aldus de directeur van de afdeling die toezicht houdt op de sector. “In het belang van de ouders en de leerlingen zien wij als inspectie erop toe dat de wet wordt nageleefd”, zo besluit hij het schrijven.

In de wet staat dat de ouderbijdrage voor bijvoorbeeld schoolreizen of extra lessen altijd vrijwillig is. Als ouders die bijdrage niet overmaken, omdat ze het niet breed hebben of omdat ze dat niet willen, mogen hun kinderen sinds vorig jaar niet meer worden uitgesloten van activiteiten. Tot vorig jaar mochten scholen vervangende activiteiten opzetten. De Tweede Kamer heeft dat verboden om gelijkheid tussen leerlingen te bevorderen.

Wie de schoolgidsen leest, kan volgens de Inspectie van het Onderwijs echter een heel andere indruk krijgen. Scholen vragen vaak bedragen van tientallen tot honderden euro’s voor extra activiteiten, zonder daarbij te vermelden dat het om een vrijwillige bijdrage gaat. De inspectie ziet vaak “dwingend geformuleerde zinnen die ouders – ten onrechte – de indruk kunnen geven dat de bijdrage niet vrijwillig is”.

De brief is bewust nu naar scholen verstuurd. “Nu hebben ze nog de mogelijkheid om hun schoolgidsen voor het nieuwe schooljaar op orde te maken”, legt een woordvoerder uit. Hij voegt eraan toe dat het in de communicatie van scholen niet alleen draait om de schoolgidsen, maar om “het hele pakket aan informatie” dat ze aan ouders geven. Het volledige onderzoek van de inspectie verschijnt waarschijnlijk dit najaar.