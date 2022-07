Ook jonge boeren en tuinders gaan niet praten met Remkes

Ook het Nederlands Agrarisch Jongeren Kontakt (NAJK), een organisatie voor jonge boeren en tuinders in Nederland, gaat niet in gesprek met bemiddelaar Johan Remkes. Hij is door het kabinet aangewezen als gespreksleider tussen boeren en regering, over de stikstofplannen.

De jonge boeren en tuinders zien in de uitgangspunten en doelstellingen van het kabinet rond stikstof een groot probleem. “Hiermee zegt het kabinet onder andere dat over de stikstofkaart en de kritische depositiewaarde in de doelstelling niet gesproken kan worden. Zolang dit het geval is, heeft praten met een bemiddelaar geen zin”, aldus het NAJK.

Land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland gaf eerder al aan niet te willen praten met Remkes om dezelfde reden. “Het geheel blijft een dictaat en we vrezen met dergelijke grootschalige ingrepen op korte termijn kaalslag op het platteland”, zei de organisatie over de stikstofplannen.

Stikstofminister Christianne van der Wal dacht eerder dat alle boerenorganisaties wel om de tafel zouden komen bij Remkes.