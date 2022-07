Statiegeld ultiem wapen tegen plastic soep

De overheid ziet statiegeld als het ultieme wapen in de strijd tegen de plastic soep op de wereld. Waar voorheen nog een taboe heerste op statiegeld, is dat taboe nu totaal verdwenen en wordt het aantal producten waarop statiegeld rust, flink uitgebreid. Op zich niks nieuws, maar in het kader van gezondheid en milieu komen we steeds meer te weten over hoe slecht plastic eigenlijk voor onze omgeving is. Daarom voert de overheid flink campagne om al het gratis plastic de deur uit te werken en alternatieven aan te dragen, zoals hout.

Jarenlang was het de normaalste zaak van de wereld; een gratis plastic tasje meenemen uit de supermarkt om je boodschappen in mee te nemen. Eenmaal de winkel verlaten, zag je her en der zo’n zelfde plastic tasje door de openbare ruimte dwarrelen. Zoals gezegd; dat was de normaalste zaak van de wereld. Maar toen door onderzoek duidelijk werd hoelang het duurt voordat zo’n tasje door de natuur wordt afgebroken, werd ons beeld op plastic veranderd. Daarnaast werd er onlangs ook ontdekt dat microplastics zelfs tot in ons bloed zijn geraakt, wat volgens wetenschappers grote gevolgen kan hebben. Reden te meer om iets aan de plastic soep te doen. En precies daarop zet de overheid in!

Statiegeld

Statiegeld was in Nederland al geen onbekend fenomeen, maar het fenomeen statiegeld werd nog niet ten volle benut. Waar in andere landen al langer op meerdere producten statiegeld werd berust, was het in Nederland alleen gebruikelijk om voor kratten bier en grote plastic flessen statiegeld te vragen. Maar die tijden zijn voorbij. Inmiddels krijg je ook op kleine plastic flessen statiegeld en zijn de tarieven daarvoor sinds vorig jaar aangepast. Dit alles om aan te moedigen om plastic op een centraal verzamelpunt in te leveren. Daarbij komt ook dat we sinds een aantal jaar plastic-afval per huishouden gescheiden weggooien. Hierdoor wordt plastic al in een vroeg stadium gescheiden van al het anderen afval en kan het gerecycled worden.

Plastic op kantoor

Ook op de kantoren in Nederland was het heel gewoon om te pas en te onpas een plastic beker te pakken voor koffie, thee of water. Ook dat wordt uitgebannen. Het idee dat je voor ieder nieuw drankje een nieuwe plastic beker nodig hebt, is in de beginselen al fout. Mede daarom kiezen veel bedrijven voor de ‘eigen mok’. Hierdoor is een ware run ontstaan op het bedrukken van mokken. Want een eigen mok, die moet natuurlijk voorzien zijn van een leuke foto, print óf naam.

Wereldwijd probleem

De plastic soep heeft zijn naam te danken aan al het rondzwervende plastic in open wateren zoals de oceaan. Grote projecten zoals Ocean Clean Up werken eraan om de ‘plastic soep’ te verminderen en het water schoon te krijgen. Dit is uiteindelijk beter voor mens en milieu. De vissen in het water denken bijvoorbeeld dat het plastic voedsel is. Zij krijgen hierdoor plastic in hun lijf, terwijl diezelfde vis bijvoorbeeld later weer op ons eigen bord ligt. Zo komen onder andere die gevaarlijke microplastics in ons lijf terecht.