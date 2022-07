Thuis wellness wint aan populariteit

De thuis wellness wint steeds meer aan populariteit. Dit komt mede door de recente lock downs, waardoor mensen niet op pad konden. Mensen konden hierdoor niet naar een spa of sportclub en begonnen dus thuis een situatie te creëren waarin zij aan wellness kunnen doen. Dit kan gaan om een sauna, een jacuzzi of hottub, massage-attributen of sportinstrumenten. Maar hoe creër je thuis de beste wellness?

Je hoort het steeds vaker en ook steeds meer mensen zijn er bewust mee bezig: wellness. Maar waar staat het eigenlijk precies voor? Wellness staat voor de menselijke zoektocht naar de balans tussen lichaam en geest. Hoewel het woord inmiddels ontspanning oproept, kan het ook voor inspanning staan: inspanning kan immers ook ontspanning opleveren. Dus het gaat bij wellness niet alleen over masseren, maar ook over het doen van bijvoorbeeld een sport. Uiteindelijk komt het erop neer dat iemand op zoek gaat naar ontspanning, wat gevonden kan worden door middel van een rustige activiteit of een activiteit die staat voor bezigheid.

Binnen én buiten

Bij wellness denken we vaak aan warme temperaturen, zacht licht, lekkere geuren en rust. Maar zoals gezegd: de invulling van wellness, die bepaal je helemaal zelf. Het is dan ook niet zo gek dat voor de één wellness binnen plaatsvindt, terwijl voor de ander de wellness zich buiten afspeelt. Ben je een fan van binnen? Dan zou het ideaal zijn als je een wellnessruimte kunt creëren die minimaal 10 meter bij 10 meter is. Hierdoor gun je jezelf de ruimte die minimaal nodig is. Gebruik geen felle lampen en verf de ruimte met neutrale en rustige kleuren. Kleed de ruimte aan met planten, zodat je een zo natuurlijk mogelijke setting neerzet.

Ontspannen door inspannen

Waar je binnen gebruik maakt van de ruimte die er is, kun je buiten alle ruimte pakken die je wil. Neem bijvoorbeeld je eigen tuin, maar je kunt natuurlijk ook naar een bos gaan of een sportveld, om aan de nodige wellness te doen. Sport is voor veel mensen ontspanning, door inspanning. Veel mensen denken dat sporten alleen maar energie vreet, maar het tegendeel is waar: je krijgt ook energie van sport. Om de buitenervaring nog beter te kunnen ervaren, biedt Weltevree duurzame materiaal om ondersteuning te bieden. Denk hierbij aan houtgestookte hottubs, waarin je helemaal zen wordt na een pittige spinsessie.

Klassieke wellness

En als we het toch hebben over relaxen in een hottub of bubbelbad, dan kunnen we net zo goed de klassieke of ‘standaard’ wellness uitlichten. Want bij de meesten is de eerste gedachte bij wellness nog steeds een massage, of een lekkere verwendag in een spa. Uiteindelijk is dit voor veel mensen de ultieme wellness door zich gewoon laten verwennen. En waarom ook niet? De innerlijke mensen hoeft absoluut niet overgeslagen te worden. Wil je toch echt liever thuis de ideale wellness creëren? Dan hebben we nog één tip: het gaat om de details. Een paar geurkaarsjes, ligbedden van hout, lekkere dikke handdoeken in bijpassende kleuren, badjassen en zachte muziek maken van jouw huis een pure wellness-ervaring.