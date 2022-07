ABN: 18 tot 20 procent minder operaties mogelijk in 2030

In 2030 kunnen ziekenhuizen 18 tot 20 procent minder operaties uitvoeren, zo verwacht de afdeling Healthcare van ABN AMRO. Onderzoeker Anja van Balen van de bank bevestigt de berekening na berichtgeving van De Telegraaf.

ABN AMRO maakte de berekening op basis van cijfers van onder meer het ministerie van Volksgezondheid en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Als het aantal vacatures in de zorg op hetzelfde tempo blijft toenemen als op dit moment het geval is, dan zijn er volgens ABN 180.000 vacatures in 2030, waarvan 30.000 in de medisch specialistische zorg. Dat leidt tot in elk geval 18 procent minder operaties, maar dat kan oplopen tot 20 procent.

Ziekenhuizen kunnen volgens Van Balen het beste actie ondernemen door te zorgen dat er minder zorg nodig is. Digitalisering van de zorg kan een uitkomst bieden, bijvoorbeeld door patiënten zelf hun medische toestand in de gaten te laten houden, in plaats van dat door zorgverleners te laten doen. “Als er weinig of geen personeel meer nodig is voor controlebezoeken en als het aantal spoedopnames daalt doordat patiënten eerder aan de bel trekken, kan extra personeel vrijkomen voor het uitvoeren van operaties.”

Het uitstellen van operaties heeft ook financiële gevolgen voor ziekenhuizen, aldus ABN. Dat kan dan weer tot gevolg hebben dat er nog minder ruimte is voor operaties. “Het is aan de sector om structurele veranderingen door te voeren zodat met een meer efficiënte inzet van personeel wel de benodigde zorg geleverd kan worden”, aldus de bank.