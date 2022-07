Apple maakt vertalen van vreemde talen mogelijk met camera-app

Wie binnenkort een iPhone heeft met iOS 16, is in staat om vreemde talen te laten vertalen door de camera-app. De app stelt je in staat om de talen uit te lezen en te laten vertalen. En dat allemaal in realtime! De tekst wordt voorlopig nog wel omgezet naar een vertaling in het Engels, maar een goed begin is gemaakt met de uitvinding van deze zelf-lezende app.

Zie je een tekst van een vreemde taal, en wil je weten wat er staat? Vanaf iOS 16 vertaal je die razendsnel met je iPhone, en het enige wat je hoeft te doen is de Camera-app openen. En ook al is iOS 16 nu nog in bèta, naar verwachting zal het systeem rond september voor iedereen te installeren zijn. De tekst omzetten naar een Nederlandse vertaling zit er nog niet in, maar op termijn wordt dit wel verwacht. Voorlopig zal iedereen het met een Engelse vertaling moeten doen. Gelukkig spreekt en leest het merendeel van de Nederlanders goed in die taal. Je kunt ook later vertalen naar het Chinees, Russisch of Portugees, maar de kans is groter dat je een van die talen juist laat vertalen naar het Engels.

Bèta-versie

Zoals gezegd is de functie nog niet beschikbaar en zullen we nog enkele maanden moeten wachten voordat we definitief weten hoe iOS16 eruitziet. Tot die tijd moeten we het doen met de bèta versie van het systeem. Dat geeft ons al een mooie blik op hoe de app zou moeten werken. Maar voordat je gaat proberen te vertalen, moeten Nederlandse en Belgische iPhone-gebruikers Livetekst aanzetten bij instellingen. Deze functie verscheen voor het eerst bij iOS 15 en lijkt nog steeds ietwat verstopt te zitten, maar het werkt wel! Het activeren van deze functie doe je trouwens via instellingen, algemeen, taal en regio. Heb je dit gedaan? Dan kun je doorgaan naar de volgende fase.

Vertalen door camera-app

Om je teksten daadwerkelijk te laten vertalen, moet je een aantal simpele stappen doorlopen. Zoals gezegd laten we de vreemde talen vertalen met de camera, dus als eerste stap moet de camera-app geopend worden. Het venster opent zichzelf en vervolgens richt je de telefoon op de tekst die je wil later vertalen. Herkent de app de taal, dan verschijnt er rechtsonder een icoon met een notitieblaadje. Deze tik je aan. vervolgens verschijnt er een pop-up waarin je ‘vertalen’ kunt selecteren. Doe dit! Nu wordt de tekst vertaald. Via de optie ‘wijzig taal’, geef je aan in welke taal je wil vertalen. Onderin het artikel geven we prijs welke talen ondersteund worden door iOS 16, maar we geven het nu al prijs: je mist er nog een hele hoop! Vertalen via de camera-app is een leuke en handige gimmick, maar adviseren we niet als je bijvoorbeeld documenten wil laten vertalen. Wil je zeker zijn van goede en betrouwbare vertalingen? Dan kun je altijd gebruik maken van een professioneel vertaalbureau.

Baanbrekend

Helemaal baanbrekend is de nieuwe ‘uitvinding’ van Apple niet. De meeste mensen kennen en gebruiken voor het vertalen al programma’s zoals Translate. Ondanks dat dat programma ook realtime vertalingen geeft, zijn deze vertalingen vaak niet van een goede kwaliteit omdat de vertaling letterlijk is genomen en niet in een context wordt geplaatst. Dit kan dat programma niet. Bovendien werkt het niet door middel van een camera-app, wat ook een wezenlijk verschil is met de uitvinding van Apple.

De talen die nu beschikbaar zijn in iOS 16: