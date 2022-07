Duinrell ontruimd vanwege duinbrand naast park in Wassenaar

Pretpark Duinrell in Wassenaar wordt vrijdag gedeeltelijk ontruimd, omdat er bij het park in Wassenaar een duinbrand woedt. Het is nog niet duidelijk hoe groot die is. De brandweer kon ook niet aangeven of het attractiepark, het vakantiepark of beide worden ontruimd.

De brandweer stuurt veel bluswagens richting de duinen. Ook een brandweerdrone gaat richting Duinrell, om de vlammen vanuit de lucht in de gaten te houden. Duinrell ligt aan de rand van Wassenaar, bij natuurgebied Meijendel, een onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. Vanwege de droogte van de afgelopen weken kan een brand in de duinen zich snel uitbreiden.