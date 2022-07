Gokreclames in 2023 beperkt, shirtsponsoring tot 2025 toegestaan

Het wordt voor online gokbedrijven vanaf 2023 moeilijker om reclame te maken voor hun kansspelen. Onder meer shirtsponsoring is vanaf 2025 verboden. Dat meldt minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) vrijdag.

Het bijbehorende wetsvoorstel wordt in fases ingevoerd. Een verbod op zogenoemde ongerichte reclame gaat in 2023 in. Het gaat daarbij om reclame waar mensen niet actief naar hebben gezocht door bijvoorbeeld via een zoekmachine op goksites te zoeken. Vanaf 2024 mogen online gokbedrijven niet langer programma’s en evenementen sponsoren. Vanaf 2025 volgt een verbod op sponsoring van sportlocaties en shirts. Sportclubs die momenteel worden gesponsord door online gokbedrijven hebben dus nog twee├źnhalf jaar de tijd om andere sponsoren te vinden.

Sinds 1 oktober 2021 is de markt voor onlinekansspelen gelegaliseerd. Daarmee werd het ook mogelijk voor kansspelplatforms om reclame te maken. De “stortvloed” aan reclames, waarin onder meer bekende Nederlanders te zien waren, leidde tot grote irritatie bij de Tweede Kamer. Vorige week kondigde Weerwind daarom al een onmiddellijk verbod op inzet van rolmodellen voor gokreclames aan. Beroemde mensen in gokreclames geven wat hem betreft het verkeerde voorbeeld.

De Tweede Kamer dringt echter aan op een totaalverbod. Met het wetsvoorstel komt Weerwind tegemoet aan deze wens. “Het kabinet en ik vinden sport heel belangrijk. Maar tegelijkertijd wil ik gokken en gokverslaving de kop indrukken.”