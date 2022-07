Grote brand bij recyclebedrijf in Amsterdam, veel rook

In een berg metaalschroot bij een recyclebedrijf aan de Kwadrantweg in het Westelijk Havengebied in Amsterdam is vrijdagavond een grote brand ontstaan. Omdat er veel rookontwikkeling is, is rond 21.10 uur een NL-Alert verstuurd. De brandweer laat weten “met man en macht” aan het blussen te zijn.

Een woordvoerder van de brandweer legt uit dat er ook nog metingen verricht worden. “Rook is altijd schadelijk”, vertelt hij, maar er wordt gekeken of er “extra gevaren zijn”.

De brandweer is met wagens en een blusboot uitgerukt. De brand brak rond 19.45 uur uit. Op verschillende plekken in de stad, maar ook daarbuiten, is de rook goed te zien. Zo schrijft AT5 dat tipgevers melden dat de rookwolken te zien zijn vanuit onder meer IJmuiden, Almere en Lelystad.