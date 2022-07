NSJ trapt na coronastop weer af: 160 optredens in vernieuwd Ahoy

Nadat twee edities wegens corona waren geschrapt, trapt het driedaagse North Sea Jazz Festival vrijdag weer af. Op 8, 9 en 10 juli staan op de vijftien podia in Rotterdam Ahoy zo’n 160 optredens gepland. Daar is inmiddels een nieuw zalencomplex bijgebouwd.

Op de vijftien podia treden bijvoorbeeld op Diana Ross, Gregory Porter, George Benson, Nile Rodgers & Chic, Erykah Badu, maar ook Alicia Keys, Eliane Elias en Black Pumas. Artist in Residence is de 82-jarige Herbie Hancock, die een aantal concerten geeft.

Er is een eerbetoon aan de jong overleden (en vaste NSJ-bezoeker) trompettist Roy Hargrove, het Rotterdam Philharmonisch Orkest speelt met zangeres Lizz Wright, het Metropole Orkest geeft een aantal concerten, evenals de 80-jarige drummer Han Bennink. Het Nationaal Jeugd Jazz Orkest staat op het programma, en ook Jett Rebel, Jacob Collier, Michael Kiwanuka, H.E.R., New Cool Collective, en Diana Krall. Speciale aandacht is er voor muziek met Afrikaanse invloeden, van Zuid-Afrikaanse jazz tot Nigeriaanse pop. Verder zijn er masterclasses en kunstexposities.

De allereerste editie van het North Sea Jazz Festival was in 1976, toen nog in Den Haag. Daar kwamen 9000 mensen kijken naar driehonderd muzikanten. Sinds 2006 is Rotterdam de vaste standplaats. De editie van 2022 verwacht in totaal 90.000 mensen.